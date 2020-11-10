Artan vakalarda soy isim detayı

--Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya açıklama

--Meclisten görüntü

--Meclis üyesi ve çalışanlarına Kovid-19 testi



( ISPARTA ) -- Isparta’da Kovid-19’un aile içi yayılımında artış yaşanıyor- İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya: “100 pozitif vakada 30’unun soy ismi aynı”- “Keçiborlu ve Gelendost’ta korkunç rakamlara ulaşıldı” ISPARTA



- Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, kentte Kovid-19 vakalarının önceki aylara çok yüksek rakamlara ulaştığını belirterek, salgının aile içindeki yayılımının fazla olduğunu söyledi.



2 ilçede korkunç rakamlara ulaşıldığını kaydeden Karakaya, bu yerlerde salgının yayılmasında mevlit ve asker uğurlaması gibi etkinliklerin etkili olduğuna dikkat çekti. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, İl Genel Meclisi’nde devam eden İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı tahmini bütçe görüşmelerinde kurumu adına sunum yaptı. Sunumunda kentteki korona virüs salgını sürecini anlatan Dr. Mehmet Karakaya, kentte Kovid-19 vaka sayısının önceki aylara göre çok yüksek olduğunu belirterek, salgının aile içi yayılımının daha fazla olduğunu söyledi.



Karakaya, “Bugün örneğin 100 pozitif vaka varsa bunun 30 tanesinin soy ismi aynı. Bu da gösteriyor ki çarşı, pazar, sokakta kurallara uyuyoruz ama amcaya, dedeye, teyzeye gittiğimiz zaman sosyal mesafe yok. Çekirdek aile için bir şey demiyorum, çekirdek ailede çocukla aynı evde yaşayan için bir şey yapamayız ama akraba ziyaretleri ve misafirlikte kesinlikle ikram olmayacak ve maskeler çıkmayacak. Bu durum kamu kurum ve kuruluşlarda da geçerli. Kamu kurum ve kuruluşlara HES kodu olmadan girilemeyecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bu kararları almamız ve hızı düşürmemiz gerekiyor” dedi.

2 ilçede korkunç rakamlara ulaştık Keçiborlu ve Gelendost ilçelerinde son 10 günde korkunç rakamlara ulaşıldığını ifade eden Dr. Karakaya, “Ulaşmamızın sebebi Keçiborlu’da gün, mevlit yapılmış. Gelendost’ta asker uğurlaması ve yemeği yapılmış. İnanamadığınız sayılara ulaşıyoruz. 3,5 değil de 10, 30, 100, 150 sayılarına ulaştık. İl genel meclisi üyelerimiz bu tür faaliyetleri duyarlarsa kolluk kuvvetlerine haber versinler. İhbar etmezsek vebal altında kalırız” dedi.

“Yüzde 90’un üzerinde evde kontrol ettik” Kovid-19 salgınıyla ilgili aşı çalışmalarının sürdüğünü belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, pozitif vakaların yüzde 90’un üzerinde evde kontrol edildiğini kaydetti.

Karakaya, “Ben şunu gördüm pozitif geçti, şu da oldu pozitif geçti dememek lazım. Siz iyi geçiriyorsunuz ama teyzeniz daha kötü geçirebiliyor. O yüzden herkesin korunması ve herkesin birbirine pozitifmiş gibi davranması gerekiyor. Ben daha önce pozitif oldum, tekrar olmam gibi bir şey yok, böyle bir çalışma da yok. O yüzden kurallara uymamız gerekiyor” diye konuştu.

Meclis üyeleri ve çalışanları Kovid-19 testinden geçirildi Öte yandan İl Genel Meclisi üyeleri ve çalışanları sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 testinden geçirildi. Ekipler, il genel meclisine gelerek, hem meclis üyelerinden hem de meclis çalışanlarından sürüntü testi aldı. Test sonuçlarının yarın açıklanacağı belirtildi.



loading...