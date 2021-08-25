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Artan korona virüs vakalarına rağmen Altınkum Plajı tıklım tıklım
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Artan korona virüs vakalarına rağmen Altınkum Plajı tıklım tıklım

Artan korona virüs vakalarına rağmen Altınkum Plajı tıklım tıklım

sahil detay görüntü

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-vatandaşlar röp.
-detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın turistik ilçesi Didim’de Ağustos ayı itibariyle korona virüs vaka sayısı hızla artmasına rağmen Altınkum Plajı tıklım tıklım görüntüsü ile dikkat çekiyor. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülen plajda vatandaşlar salgın tehlikesi altında denize girip güneşleniyor.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele sürüyor. Türkiye'de 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürmesine rağmen, vaka sayılarında da artış görülüyor. Çoğu turistik il ve ilçede maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı ve insanların iç içe denize girdiği yerlerden biri de Didim ilçesi. HES uygulamasındaki vaka yoğunluk haritasında kırmızıya dönen Didim’de sosyal mesafe kuralları özellikle plajlarda görmezden geliniyor. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı Ağustos ayında da misafirlerini ağırlamaya devam ederken, vaka sayılarındaki artışa rağmen tatilciler plajda iç içe oturup, denize giriyor.3 ayda 204 kişi hayatını kaybettiÖte yandan Didim’deki nüfusun yaz aylarında tatilciler dolayısıyla fazla olmasının da vaka sayılarının artmasına neden olduğu öngörülürken, ilçede 3 aylık yaz döneminde 204 kişinin korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.Artan korona virüs vakalarına rağmen denizden vazgeçmeyen vatandaşlar, "Dikkat ediyoruz ama kalabalık. Aynı denizdeyiz, aynı plajdayız. Ben Covid geçirdim ama yine de geçirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Çok fazla insanı temas etmemeye çalışıyorum. Plaj kalabalık ama göze aldık ve bir kere gelmiş bulunduk, dikkat edeceğiz" derken, bir başka vatanda ise "Mümkün olduğu oranda korunmaya çalışıyoruz. Maskeli dolaşıyoruz. Yurt dışından geldik. Mesafeyi dikkat etmeye çalışıyoruz ama buradaki arkadaşlarda o mesafeyi göremiyorum. Kendime göre tedbir alıyorum" dedi.

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