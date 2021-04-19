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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Artan korona vakaları tedirgin ediyor

Artan korona vakaları tedirgin ediyor

Şehirden görüntüler

Aritas Dayak 

-Vatandaşlarla röportaj

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da Covid-19 vakalarının artışı ve risk haritasında kırmızı halkanın genişlemesi vatandaşları tedirgin ediyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi tüm dünyayı sardığı gibi Türkiye ve Malatya’da da endişeye yol açıyor. Salık Bakanlığı verilerine göre 10-16 Nisan arasında 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısında 563.79 ile yüksek riskli iller grubunda devam eden Malatya’da vatandaşlar, Covid-19 kurlarına uyulmasını istiyor. Şehir merkezinde röportaj yaptığımız vatandaşlardan İrfan Eğri, "Vatandaşlarımızın temizliğe maskeye ve mesafeye dikkat etmeleri lazım. Böyle devam ederse salgının önüne geçemeyiz. Ben sokağa işim olmadıkça çıkmıyorum. Kurallara uyuyorum" dedi.
Ahmet Kılıç ise "Milletimizin korunması lazım. Yoksa vakalar daha da artacak. Devlet üstüne düşeni yapıyor. Halkımız da kurallara uymayan çok. İşi olan olmayan sokaklarda dolaşıyor. Otobüslerde mesafe yok. Herkes iç içe otobüste yolculuk yapıyor. Otobüs seferlerinin artmasını istiyoruz. İnsanların tedbirlere uymasını istiyoruz. Dışarıda işi olmayanların evde oturmasını istiyoruz. Ben maskemi hiç çıkarmıyorum. Eve gittiğimde kıyafetlerimi çıkarıp makineye atıyorum. Kurallara uymaya sonuna kadar devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Abuzer Okur da, vatandaşların sokağa çıkama kısıtlamasında dahi sokağa çıktığını belirterek, “Devletimiz, kurallara uymayanlara ceza yerine dayak atmalı. Ben dezenfekte olduktan sonra eve giriyorum. Kıyafetlerimi girişte çıkarıp elimi yüzümü yıkıyorum ve temizliğime dikkat ediyorum" şeklinde konuştu.
Cebrail Büyük ise ‘’Ben virüsün var olduğuna inanmıyorum. Var olduğuna da beni kimse inandıramaz. Bu bir afet imtihan ‘’ diye konuştu.
(SD-NA-
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