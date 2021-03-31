Artan korona vakaları endişelendiriyor

-maske takmayanlardan detaylar

-maske takılmayan bebek ve çocuklardan detaylar

-yapılan denetimlerden detaylar

-vatandaşlardan röportaj

-detaylar



( GAZİANTEP -ÖZEL)- Vaka sayıları artıyor, yine bildik görüntüler ortaya çıkıyor GAZİANTEP



- Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre vaka sayısının arttığı Gaziantep'te vatandaşlar pandemi kurallarına aldırış etmeden çarşı ve merkezleri dolduruyor.Korona virüs risk haritasında kırmızı renge dönen Gaziantep’te Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık vaka sayısı oranı üç haneli rakamlara ulaştı. Sağlık Bakanlığının 13-19 Mart arasında duyurduğu korona virüs vaka oranlarında 100 binde 87.33 kişide görülen vaka sayısı 20-26 Mart arasındaki verilerde ise 100 binde 134.16 oranına ulaştı. Korona virüs haritasında sarı renkle gösterilen Orta Riskli iller kategorisinden kırmızı renkte gösterilen Çok Riskli iller arasına giren Gaziantep'te, son bir ayda yükselen rakamlarla birlikte uyarılar ve tedbirler de arttırılıyor.Kurallar altüst ediliyorTüm uyarı ve önlemlere rağmen Gaziantepliler ise kentin işlek cadde ve merkezlerini doldurarak, kuralları altüst ediyor. Rehavetin arttığıı kentte dışarı çıkanlar maske ve mesafe kurallarına uymazken, çocukların ve bebeklerin bile bulaş riskinin yüksek olduğu bölgelerde maskesiz bir şekilde dolaştırılması görenleri şaşırtıyor. Vatandaşların alışveriş gibi bahanelere sığınarak sokaklara akın ettiği kentte pandemi kuralları hiçe sayılıyor.Denetimler arttıVali Davut Gül başta olmak üzere yetkililerin uyarı üzerine uyarı yaptığı Gaziantep'te tedbirler de arttırıldı. Alışveriş yapmak için insanların birbiri ile yarıştığı kentte, denetimler de arttırılıyor. Denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 171, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 66 şahsa ceza kesildi.Kimileri dışarı çıkma isteğini masum buluyorİhtiyaçları için dışarı çıktığını belirten Mahmut Tunç, dışarıda tüm kurallara riayet ettiğini kaydetti.

İnsanların evde bunaldığı için kendini dışarı attığını belirten Tunç, “Herkes mesafeli olmalı, çarşıya fazla çıkmamalı. İnsanlar 1 seneden beri çok sıkılıyor ve mecbur dışarı çıkıyorlar" dedi.

Bazı vatandaşlar tam kapanma istiyorÇarşıda oluşan yoğunluğa bir çözüm bulunması gerektiğini belirten Bayram Kılılı ise 2 haftalık tam bir kapanma getirilmesi gerektiğini savundu. Kılılı, "Ortam meydanda, herkes caddede korona yokmuş gibi geziyor. Dolayısıyla tabi ki vaka sayıları da artar. Türkiye geneli 2 hafta bir kapanma olsa, virüs filan kalmaz. Vatandaşlar zevkine çıkıyor dışarı, virüsü kafaya bile takmıyor. Ama ölen çok akrabalarımız var, arkadaşlarımız var. Dikkat etmeleri lazım insanların buna bir çözüm bulunması lazım” diye konuştu.





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