ANTALYA - Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in ilk görüntüleri paylaşıldı
- Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile konuşması - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşmasıKovid - 19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in ilk görüntüleri paylaşıldı - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: - "Çok iyiyim. 100 günü geçtik. Bu süreçte gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına, dua edenlere, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum"ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastane odasındaki ilk görüntüleri paylaşıldı.
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