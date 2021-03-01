Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da pompalı tüfekli ve sallama bıçaklı kavga

Antalya'da pompalı tüfekli ve sallama bıçaklı kavga

Cep telefonu görüntüsü

Polis Merkezi Cep Telefonu Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Bir tarafın bina bahçesine girmesi
-Diğer tarafın o yöne gelmesi
-Bina bahçesindeki kişilerin sokağa çıkması
-Bir kişinin elindeki pompalı silah
-O silahı başka kişinin alıp gençlere yöneltmesi
-Doldur boşalt yapması
-Bir gencin bıçak sallaması
-Ambulansın gelmesi
-Kolu kırılan gencin ambulansa alınması
-Pompalı tüfeğin polis aracına alınması
-Ekiplerin ayrılması

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da iki grup arasında bıçaklı ve pompalı tüfekli kavga çıktı. Bir kişinin kolunun kırıldığı kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye olay, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 297 Sokak içinde meydana geldi. İki bina sakinleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce bir taraf evine doğru yöneldi. Diğer taraftan bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle evlerine geçen grubun üzerine geldi. Eve geçen gençlerden biri de pompalı tüfekli gruba sallama olarak bilinen bıçak yöneltti. Pompalı tüfekli kişi gurubun ayaklarına doğru silahı doldurt boşalt yaptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençlerden biri tarafları ayırmaya çalışırken, kavga polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Sopanın da kullandığı kavgada bir gencin kolu kırıldı.Polis kavgaya karışan tarafları ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve bıçağa el konuldu. Kolu kırılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Kavga anı tarafların birbirine pompalı tüfek doğrultması, bıçak sallaması bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. (İA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı