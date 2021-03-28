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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Annelerine seslendiler: 'Seni çok özledik, tedavi olmayı kabul et'

Annelerine seslendiler: 'Seni çok özledik, tedavi olmayı kabul et'

çocuklar annelerinin fotoğraflarına bakarken

Haziran Ayı Gesi 

-ramazan ve fatma adlı çocuğun annelerine tedavi için seslenmesi
-çocukların detay görüntüleri
-annelerinin raporları

( KIRŞEHİR ) Annelerine seslendiler: "Seni çok özledik, tedavi olmayı kabul et" KIRŞEHİR

- Kırşehir’de boşanma sonrası babalarıyla yaşayan iki çocuk, 'bipolar bozukluk' tanısı konulan ve kendileri ile iletişim kurmayan annelerine tedaviyi kabul etmesi için çağrı yaptı. Anneleri Ö.Ü.'ye haziran ayında 'bipolar bozukluk' tanısı konulduğunu, ama kendisinin hastalığı da tedavi de kabul etmediğini anlatan Ramazan ve Fatma kardeşler, çareyi çektikleri videoyla annelerine seslenmekte buldu. Sosyal medyaya konulan videoda çocuklar, “Annecim seni çok özledik. Sen hastalığın nedeniyle bizden şüphe duyuyorsun. Bizden şüphe duyacak hiçbir hareket yapmadık. Lütfen artık gel. Bir yanımız sensiz ve eksik. Hastalığını ve tedavini kabul et. Gün geçtikçe daha kötüye gidiyorsun” dediler. Kardeşler, Sağlık Kurulunun verdiği raporda annelerinin akli dengesinin akıllıca yaşam sürmeye yeterli olmadığının yer aldığını kaydetti.
(EÖ-AÖ-BA-Y)
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