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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Yerli Kovid-19 aşısı 'TURKOVAC', Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor

ANKARA - Yerli Kovid-19 aşısı 'TURKOVAC', Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor

ANKARA - Yerli Kovid - 19 aşısı "TURKOVAC", Faz - 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor - Faz 3 çalışma odası tabelası - Kovid - 19 aşısı olmak üzere bir kişinin aşı odasında beklemesi - Gönüllü Tahsin Tunç'un TURKOVAC" Faz - 3 çalışması kapsamında aşı olması - Gönüllü Tahsin Tunç'un konuşması - Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü enfeksiyon uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan ile röportajANKARA (AA) - Yerli Kovid - 19 aşısı "TURKOVAC" Faz - 3 çalışması kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanıyor.

Çalışma Odası Aşı Biyoloji 

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