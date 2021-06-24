ANKARA - Yerli Kovid-19 aşısı 'TURKOVAC', Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor
ANKARA - Yerli Kovid - 19 aşısı "TURKOVAC", Faz - 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor - Faz 3 çalışma odası tabelası - Kovid - 19 aşısı olmak üzere bir kişinin aşı odasında beklemesi - Gönüllü Tahsin Tunç'un TURKOVAC" Faz - 3 çalışması kapsamında aşı olması - Gönüllü Tahsin Tunç'un konuşması - Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü enfeksiyon uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan ile röportajANKARA (AA) - Yerli Kovid - 19 aşısı "TURKOVAC" Faz - 3 çalışması kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanıyor.
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