Ankara Valiliği 116 yaşında iki kişiye aşı yapıldığını duyurdu

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Valiliği 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel’e evlerinde aşı yapıldığını duyurdu. Ankara Valiliği resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Bugün 85 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlandı. Çankaya ilçemizde 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel teyzelerimize sağlık ekiplerimizin gözetiminde evlerinde aşıları yapıldı” dedi.





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