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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar da aşı oldu

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar da aşı oldu

Rektörün aşılanması

Akarca Özel Sektör Sağlık Çalışanları 

-Rektörün aşı sonrası açıklamaları
-Genel ve Detay

( ANKARA )- Rektör Prof. Dr. Ünüvar: “Fransa’nın 15 günde ulaştığı sayıya biz 15 saatte ulaştık” ANKARA

- Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Sadece bir günde 290 bin kişi aşılandı. Yanlış bilmiyorsam Fransa bu sayıya 15 günde ulaştı. Fransa’nın 15 günde ulaştığı sayıya biz 15 saatte ulaştık diyebilirim” diye konuştu.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İbni Sina Hastanesi’ne gelerek korona virüs aşısının ilk dozunu oldu. Ünüvar, 28 gün sonra ikinci dozu olacak.Rektör Prof. Dr. Ünüvar, aşı koltuğunda yaptığı açıklamada şunları kaydetti:“Bir Türk vatandaşı olarak son derece gururluyum ve onurluyum. Dünyada Kovid-19 ile mücadelede sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak Sağlık Bakanımız, sağlık çalışanlarımız, üniversitelerdeki, Sağlık Bakanlığı ünitelerindeki, özel sektördeki tüm sağlık çalışanlarımız fevkalade fedakarca çalıştılar. İnsan üstü bir gayret gösterdiler. Aynı çabanın aşılamada da gösterildiğini görüyorum. Bizzat sayın Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın yoğun bir gayretle Türkiye’ye aşı getirilmesi noktasındaki gayretlerinin dün itibariyle dün itibariyle çok büyük bir başarı hikayesine dönüştüğünü de büyük bir mutlulukla görüyorum. Sadece bir günde 290 bin kişi aşılandı. Yanlış bilmiyorsam Fransa bu sayıya 15 günde ulaştı. Fransa’nın 15 günde ulaştığı sayıya biz 15 saatte ulaştık diyebilirim. Türkiye aşılanma pratiğinde pek çok başarı hikayesini daha önce oluşturmuş bir ülke. 80’lı yıllarda ‘Haydi çocuklar aşıya’ kampanyası, 2002’den sonra sağlıkta dönüşüm programıyla aşılanma oranlarının yüzde 76’lardan yüzde 99’a çıkmış olması çok büyük başarıydı. Biz zaten klasik aşılarda son derece başarılıyız. Hem o aşı parametreleri içerisindeki aşı sayısı itibariyle hem dünyada en gelişmiş ülkelerde uygulanan aşılar itibariyle çocuklarımızın aşılanmasında fevkalade başarılıydık. Görüyorum ki Kovid-19 aşısında da fevkalade başarılıyız. Sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, yoğun bir aşılanma kampanyası oldu. İlk Sağlık Bakanımıza aşı yapıldı, dün Cumhurbaşkanımıza aşı yapıldı bugün de biz aşı yaptırdık“.Korona virüs aşısının yalnızca bireysel koruma sağlamadığını aşı yaptırarak toplumun da korunduğunun altını çizen Prof. Dr. Ünüvar, “Diğer bireysel aşılarda bireysel koruma ön planda ama burada toplumsal koruma da aynı zamanda gündeme geliyor. Dolayısıyla ben aşı yaptırdığım zaman sadece kendimi değil benimle herhangi bir temas ihtimali olan herkesi neredeyse Covid-19’dan korumuş oluyorum. Dolayısıyla bir toplumsal görev yaptığımın da huzuru içerisindeyim. Devletimize teşekkür ediyorum, milletimize de bir an evvel bu illetten kurtulmasını temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.
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