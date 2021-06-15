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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı (1)

ANKARA - SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı (1)

- Ankara Şehir Hastanesinde Kovid - 19 aşısı uygulanan vatandaşlar - Saide Esra Otoğ ile röportaj - Emrah Demir ile röportaj - Semih Bodur röportajANKARA - Ankara 'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanlarla memurların aşılanmasına başlandı. (1)

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