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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Şener Şen ve Ezgi Mola herkesi Kovid-19'a karşı aşılanmaya çağırdı

ANKARA - Şener Şen ve Ezgi Mola herkesi Kovid-19'a karşı aşılanmaya çağırdı

- "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid - 19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, oyuncu Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotuANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca Kovid - 19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid - 19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan ve Şen ve Mola'nın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.Şener Şen, spotta "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için, normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın." ifadesini kullandı.Ezgi Mola da vatandaşlara "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim." diye seslendi.Videolarda ayrıca "Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla Kovid - 19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz." ifadeleri yer aldı.Kamu spotlarının televizyon kanallarında gösterileceği öğrenildi.

Hastalık Televizyon Tiyatro Aşı Aşılama 

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