- Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde aşılanma başladı

-İnşaat işçsi vatandaş röportaj

-Hayati karataş röportaj

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( ANKARA ) ANKARA



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, tren ve otobüs garlarında aşılamaya başlanacağını duyurmasının ardından ilk uygulama Ankara’da başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tren ve otobüs garlarında vatandaşların aşılanmasının başlayacağını duyurdu. Uygulama ilk olarak Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) başladı.

Vatandaşlar, kurulan mobil aşı merkezlerde aşılarını olabilecek. Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ise AŞTİ’de yaptığı açıklamada, “AŞTİ’de hem gelen yolcular, hem giden yolcular için aşı uygulanmasına başlandığını bildirdi. 2 günde aldığımız rakamlar gayet güzel.Hem Ankara’ya gelen giden yolcular hem de bu mekanlarda çalışanları açısından yerinde hizmet açısından güzel bir örnek oldu. Ankara’da 4 milyonu aşkın aşı yaptık biz. 10’u aşkın alışveriş merkezinde, Yüksek Hızlı Tren istasyonlarında (YHT) ve havalimanlarında da aşılanmanın devam ettiğini belirten Gülsüm, “Amacımız aşıya ulaşabilirliği artırmak. Böylelikle aşı olan nüfusumuzu artırmak ve bu pandemiyi bir şekilde bu aşıyla sonlandırmak gayesindeyiz. Kurulan mobil aşı merkezinde aşısını olmaya gelen bir vatandaş ise herkesin gönül rahatlığıyla aşısını olabileceğini belirterek, “Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. O kadar korkmaya, çekinmeye gerek yok” dedi.

Aşı olmaya önceden karar verdiğini söyleyen vatandaş, “Zamanım olmuyordu çalıştığım için. Buraya gelmesi aşının iyi denk geldi. Aşımızı olduk kurtulduk” diye konuştu.

Hayati Karataş isimli vatandaş da çok güzel bir uygulama olduğunu vurgulayarak, “Aşı ayağımıza kadar geldi. Allah razı olsun getirenlerden” diye konuştu.

(Mİ-

