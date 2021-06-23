ANKARA - Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı - Ateş Kara ve Serhat Ünal
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları - Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları - Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek."
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