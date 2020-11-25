ANKARA - Koca: 'Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım'
ANKARA - Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (10)Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid - 19 olabileceğini mutlak düşünelim"
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