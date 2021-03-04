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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Koca: 'Bu salgında 83 milyon olarak sağlık risklerine karşı en örgütlü mücadeleyi dinamik bir şekilde gerçekleştirmeyi başardık'

ANKARA - Koca: 'Bu salgında 83 milyon olarak sağlık risklerine karşı en örgütlü mücadeleyi dinamik bir şekilde gerçekleştirmeyi başardık'

ANKARA - Koca: "Bu salgında 83 milyon olarak sağlık risklerine karşı en örgütlü mücadeleyi dinamik bir şekilde gerçekleştirmeyi başardık" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresine video mesajla katılması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA (AA) - Sağlık bakanı Fahrettin Koca, KADEM tarafından düzenlenen 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'ne video mesaj ile katıldı.
"Kainatı ve insanı mükemmel bir ölçü üzere yaratmış olan Rabbimiz, kadın veya erkek herkesin adaletten eşit şekilde yararlanma hakkı olduğunu bildirmiştir. Bu fıtri ölçünün ihlal edilmesi, kadınlarımızın emeğine ve kimliğine hakkaniyetle yaklaşmayan anlayışların yaygın hale gelmesi insanlık açısından haddi aşma halidir""Pandeminin kötü sonuçlarına yol açan nedenlerin başında kronik hastalıkların yaygınlığı gelmektedir""Bu salgında 83 milyon olarak sağlık risklerine karşı en örgütlü mücadeleyi dinamik bir şekilde gerçekleştirmeyi başardık. İnşallah bu salgını en kısa zamanda geride bırakacağız. Mücadelemiz devam edecek"

Hastalık Kronik Hastalık Hakkaniyet Fıtri Irak 

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