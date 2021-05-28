Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm'den bıçaklı saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun ziyareti
Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm'ün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelişi - Mehmet Gülüm'ün saldırıya uğrayan asistan hekim Ertan İskender'i ziyaret etmesi - Mehmet Gülüm'ün açıklaması - Asistan hekim Ertan İskender'in konuşması - Asistan hekim Ertan İskender'in eşiANKARA - Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve ameliyatı başarıyla tamamlanan asistan hekim Ertan İskender'i ziyaret etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım