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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm'den bıçaklı saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun ziyareti

Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm'den bıçaklı saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun ziyareti

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm'ün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelişi - Mehmet Gülüm'ün saldırıya uğrayan asistan hekim Ertan İskender'i ziyaret etmesi - Mehmet Gülüm'ün açıklaması - Asistan hekim Ertan İskender'in konuşması - Asistan hekim Ertan İskender'in eşiANKARA - Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve ameliyatı başarıyla tamamlanan asistan hekim Ertan İskender'i ziyaret etti.

Bıçaklı Saldırı Ameliyat Saldırı 

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