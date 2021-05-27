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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hekim ameliyata alındı

ANKARA - Hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hekim ameliyata alındı

- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Acil Servis tabelası - Acil Servisin önüBaşkentte hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hekim ameliyata alındı - Sağlık Bakanı Koca: - "Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil"ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekim Ertan İskender'in bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ve ameliyata alındığını belirtti.
Koca, sosyal medya hesabından, " Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." bilgisini paylaştı.Öte yandan saldırgan B.N'nin olay sonrası gözaltına alınarak, karakola götürüldüğü öğrenildi.

Sosyal Medya Bıçaklı Saldırı Ameliyat Saldırı 

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