Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'da sağlık çalışanlarına ilk Covid-19 aşısı uygulandı

Ankara'da sağlık çalışanlarına ilk Covid-19 aşısı uygulandı

Acil Servis Koordinatörü Özgür Hakan Büyükpoyraz ile röp.

Laboratuvar Lyon Sağlık Çalışanı Sağlık Çalışanları Borat 

-ilk aşının vurulması
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Çin’den gelen Covid-19 aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanırken, Ankara'da da ilk aşı bir sağlık çalışanına yapıldı.Sağlık Bakanlığının Çin'den sipariş ettiği Covid-19 aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı. İlk aşılar Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyelerine uygulandı.Aşılar ilk etapta sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinden başlamak üzere peyderpey uygulanacak. Ankara'da ilk aşılama Acil Servis Koordinatörü Özgür Hakan Büyükpoyraz'a yapıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları Covid-19 aşılarının ilk dozunu aldı. İki doz şeklinde uygulanacak aşılamanın ikinci dozu ise 28 gün sonra vurulacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı