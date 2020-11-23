ANKARA - Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı
- Gönüllü Gökçe Durmaz'a aşının uygulanması - Gönüllü öğretmen anne Ayşegül Durmaz'ın açıklamaları - Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof Dr. Rahmet Güner'in açıklaması - Aşıdan görüntülerANKARA - Türkiye'de faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid - 19 aşısı sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde yapılan uygulamada öğretmen anne Ayşegül Durmaz ve kızı Gökçe Durmaz gönüllü oldu.
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