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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte, gıda sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına başlandı

ANKARA - Başkentte, gıda sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına başlandı

- Ankara Şehir Hastanesinden görüntü - Hastaneye aşı olmaya gelen farklı meslek gruplarından vatandaşlar - Aşı olmak için başvuranlar - Aşı sırasını bekleyenler - Aşı uygulanması - Aşılardan görüntüler - Aşı çantaları - Songül Gümüşer ile röportaj - Egemen Kireççioğlu ile röportaj - Duygu Aydın ile röportaj - Ayşe Keskinli ile röportajMeslek gruplarının aşılanmasına başlandıANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca Kovid - 19 ile mücadele kapsamında aşı programına dahil edilen, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının ilk doz aşıları uygulanıyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde berber ve kuaförler, gıda üretim dağıtım, kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile avukatların aşılanmasına başlandı.Günlük 8 bin aşılama kapasitesine sahip Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde 6 bin 500'den fazla randevu alındı.Aşının ilk dozunu yaptıran Songül Gümüşer, mutlu olduğunu, ikinci doz aşıdan sonra kendini daha da güvende hissedeceğini söyledi.

Duygu Aydın da kendini güvende hissetmek ve salgından korunmak için aşı olduğunu belirtti.
Ayşe Keskinli ise "Bir an önce bu virüsten kurtulmak istiyoruz. Aşıdan dolayı bakanlığımıza, devletimize teşekkür ediyoruz. Bir an önce sıramın gelmesini bekledim ve aşımı oldum." dedi.

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