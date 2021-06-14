ANKARA - 40 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
- Aşı için hastaneye gelen vatandaşlar - Aşı için evrak dolduranlar - Aşı odası - Aşının hazırlanması - Aşının vatandaşlara yapılması Ankara 'da 40 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid - 19'a karşı aşılanmaya başladıANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca Kovid - 19 ile mücadele kapsamında aşı programına dahil edilen 40 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulanıyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla farklı meslek gruplarının aşılanmasına başlandı.
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