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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - 40 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

ANKARA - 40 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

- Aşı için hastaneye gelen vatandaşlar - Aşı için evrak dolduranlar - Aşı odası - Aşının hazırlanması - Aşının vatandaşlara yapılması Ankara 'da 40 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid - 19'a karşı aşılanmaya başladıANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca Kovid - 19 ile mücadele kapsamında aşı programına dahil edilen 40 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulanıyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla farklı meslek gruplarının aşılanmasına başlandı.

Hastane 

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