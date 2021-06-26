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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AMSTERDAM - Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı

AMSTERDAM - Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı

- Amsterdam'da tren istasyonları ve vapur iskelesindeki vatandaşlardan görüntüler - Kafe, mağaza ve caddelerdeki insanlardan görüntüler - Kanalda tekne ile gezi yapanlar Hollanda 'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktıAMSTERDAM (AA) - Hollanda 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınında normalleşme planında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun da kaldırıldığı dördüncü aşamaya bugünden itibaren geçildi.Buna göre kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ve evlere alınabilecek misafir ve dışarda bir araya gelme sayısında sınır kalktı.Sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma araçları, havalimanı, uçak ve ortaokullarda ise maske takılmasına devam edilecek.Kafe, restoran ve lokantalar mesafe ve hijyen kurallarına uymak kaydıyla Kovid - 19 öncesi açılış ve kapanış saatlerini uygulayabilecek.Evden çalışma zorunluluğu kısmen kalktı. Mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla çalışma saatlerinin yarısında ofisler kullanılabilecek.Eğlence sektörünün normal çalışma saatlerine dönmesinin yanı sıra sosyal mesafenin korunamadığı diskotek ve gece kulüpleri negatif test sonucu sunanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirenlere veya aşısını yaptıranlara açık olacak.Alkol satışı yapan yerlerin kapanış saati kısıtlaması son bulurken amatör spor müsabakalarına seyirci alınacak.Sinema, tiyatro, konferans, etkinlik ve düğün salonları mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla kapasitesinin tamamını kullanabilecek.

Vapur İskelesi Toplu Taşıma Koronavirüs Çalışma Saatleri Normalleşme 

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