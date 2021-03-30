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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı

Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı

- AMBULANS UÇAK DETAY

Bebek Hastane Ambulans Uçak Yeni Doğan Bebek 

--BEBEĞİN AMBULANS UÇAĞA KONULMASI DETAY
--AMBULANS DETAY
--HAVALİMANI DETAY

( SİVAS )- Sivas’ta kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan erkek bebek, ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü- Demirkaya bebek, Ankara Hacettepe hastanesinde tedavi altına alınacak SİVAS

- Sivas’ta kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan erkek bebek, ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü. Demirkaya bebek, Ankara Hacettepe hastanesinde tedavi altına alınacak. Sivas Numune Hastanesi’nde yeni doğan erkek bebekte kalp rahatsızlığı tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından bebeğin tedavisine Ankara Hacettepe hastanesinde devam edilme kararı alındı. Sivas Numune Hastanesinden ambulansla alınan Demirkaya bebek, Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi.
Yeni doğan bebek Ankara’dan Sivas’a gelen uçak ambulansla Ankara Hacettepe Hastanesine sevk edildi. Demirkaya bebeğin tedavisine Ankara Hacettepe hastanesinde devam edileceği öğrenildi.
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