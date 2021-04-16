Amasya’ya 600 yataklı hastane yatırım programında

-Toplantıdan görüntüler

-Ambulansların hizmete alımı



( AMASYA )- Amasya Valisi Mustafa Masatlı:- “Şehir hastaneleri Covid-19 salgınında ülkemizi ayakta tutan unsurlardan biri oldu” AMASYA



- Amasya’da yapılacak 600 yataklı hastane projesi Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı yatırım programına dahil edildi.Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait 144 bin 641 metrekarelik alana inşa edilecek hastanenin tamamlandığında geniş, ferah, modern yapısı, yeşil alanları, yüksek kapasiteli otoparkı, sosyal donatıları ve son teknoloji ekipmanlarıyla hizmet vereceğini belirtti.

Vali Masatlı, “İnsanımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına hayata geçirilen bu projelerin ilimize kazandırılmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yapılacak olan sağlık tesislerinin Amasya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık alanında yaptığı son hizmetlerden birinin de "En büyük hayalim" dediği şehir hastaneleri olduğunu hatırlatan Mustafa Masatlı, “Ülkemizin dört bir yanında adeta 5 yıldızlı otel konseptiyle hizmet veren şehir hastaneleri, Kovid-19 salgınında ülkemizi ayakta tutan unsurlardan biri oldu. Bazı kesimler bu hastanelerin yapımına karşı çıktılar, gereksiz dediler. Ancak şimdi onlarda şehir hastanelerinin ne denli önemli bir proje olduğuna bizzat yaşayarak şahitlik ettiler” diye konuştu.

Salgın sürecinin başında kendisini gelişmiş olarak niteleyen ülkelerin başka ülkelere ait maske ve tıbbi ekipmanlara el koyduklarını, huzurevlerinde, sokaklarda, hastane bahçelerinde insanları nasıl ölüme terk ettiklerini ibretle izlediklerine değinen Masatlı, “Sayın Cumhurbaşkanımız ise bu dönemde ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla bir seferberlik başlattı. Yaşlılarımızı korumak adına vefa sosyal destek ekipleri oluşturuldu. İhtiyaç duyulan maske, tulum, eldiven ve solunum cihazı gibi malzeme ve ekipmanlar hızlı şekilde yerli imkanlarla üretilmeye başlandı. Üretilen bu malzeme ve ekipmanlar sadece ülkemizde kullanılmamış, devletimiz kendisinden yardım talep eden 150’den fazla ülkeye de bu malzemeleri ulaştırarak milyonlarca insana umut olmuştur. Bu süre zarfında hekimlerimizden hemşirelerimize, sağlık memurlarımızdan yardımcı sağlık personeline kadar sağlık teşkilatının her çalışanı büyük bir fedakarlıkla, canla başla mücadele ettiler. Maalesef bu mücadele esnasında kaybettiğimiz canlarımızda oldu. Bu vesileyle ilimizde ve ülkemizin dört bir yanında salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ise baş sağlığı diliyorum. Onların gösterdiği bu kahramanlık ve fedakarlık hiçbir zaman unutulmayacak, aziz hatıraları kalplerimizde yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin’in de yer aldığı programda İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz hastane projesine ilişkin detaylı bilgiler verdi. Programın sonunda sağlık filosuna katılan 4 adet tam donanımlı ambulans dualarla hizmete başladı.





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