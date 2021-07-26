Almanya'dan gelip şifayı Elazığ'da buldu, doktoru günde 2 kere gördüğüne inanamadı

-Hasta ve hemşirenin koridorda yürümesi ve sohbet etmesi

-Doktorun hastayı bilgilendirmesi

-Hastadan detay

-Sırasıyla hasta ve doktor ile röportaj

-Genel ve detay



( ELAZIĞ )- Alman Lena Haberlandt, tüp mide olmak için yaklaşık 4 bin kilometre yol kat ederek Elazığ'a geldi- Elazığ Mediline Hastanesine gelen Haberlandt, burada kendisi ile Almanca konuşulduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi ELAZIĞ



- Alman vatandaşı Lena Haberlandt, tüp mide ameliyatı olmak için yaklaşık 4 bin kilometrelik yol kat ederek Elazığ'a geldi. Başarılı bir operasyon geçiren Haberlandt aldığı hizmet, doktoru günde 2 kere görmesi ve kendisi ile Almanca konuşulmasının şaşkınlığını yaşadı.Yaklaşık 136 kilogram olan 28 yaşındaki Lena Haberlandt, tüp mide ameliyatı olmak için internette araştırma yaptı. Elazığ Mediline Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Genel Cerrahi Op. Dr. Fatih Erol ile iletişime geçen Haberlandt, Almanya'nın Flensburg kentinden yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki Elazığ’a geldi. Haberlandt, yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda halk arasında mide küçültme olarak bilenen tüp mide ameliyatı oldu. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen operasyon sonrası taburcu olması planlanan Lena Haberlandt, bir günde 2 kez doktorla karşılaşmasının ve Almanca konuşulmasının kendisini şaşırttığını, bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi."Doktoru günde 2 kez gördüğüm için memnun oldum, Almanya’da böyle değil"Elazığ’daki sürecinin güzel geçtiğini ifade eden Lena Haberlandt, "Öncelikle buraya geldiğim için çok mutlu oldum, sürecim çok iyi geçti. Buradaki ameliyat ve sonrasındaki süreçte herkes çok iyiydi. Doktoru günde 2 kez gördüğüm için çok memnun oldum çünkü Almanya öyle değil. Burası daha değişik ve hoşuma gitti. Kendimi yalnız hissedeceğimi zannettim ama burada Almanca konuşanları görünce çok memnun oldum" dedi.

Korkusunun olduğunu ancak tedavisinin güzel geçtiğini ve herkese önerdiğini belirten Lena Haberlandt, ''Açıkçası iğnelerden dolayı biraz korkuların vardı, çok endişeliydim. Ama geldim buradaki sıcaklığı gördüm, hoşuma gitti. Biraz da Türkçe öğrendim. Ben ameliyat olduğuma hiç pişman değilim. Gelmek isteyenler de hiç geri adım atmasınlar. Fatih beyle emin ellerdesiniz" diye konuştu.

"Sonuçlarımız çok güzel, obezite konusunda merkez olduk"Hastanın memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fatih Erol, "İlimizden, il dışından ve yurtdışından hastalarımız geliyor. Burada ameliyat öncesi tetkikleri başarılı bir şekilde yapıp obezite ameliyatlarını yapıyoruz. Ameliyat sonrası da gerekli kontrolleri yaptıktan sonra hastamızı güvenli bir şekilde evlerine, sevdiklerine uğurluyoruz. Hastalarımızdan Lena hanım Almanya’dan bizi sosyal medya üzerinden araştırarak ameliyat olan hastalarımızla da görüşerek bizimle iletişime geçti, randevu aldı. Ameliyat öncesi ayrıntılı tetkikleri yaptık, herhangi problem olmayınca ameliyat aldık. Halk arasında mide küçültme olarak bilenen tüp mide ameliyatı yaptık. Herhangi bir problem olmayınca da artık yavaş yavaş kendisini eve göndermeyi planlıyoruz. Sonuçlarımızın güzel olması nedeniyle hem hastanemize hem ilimize obezite konusunda artık merkez olduk ve tercih ediliyoruz” şeklinde konuştu.



