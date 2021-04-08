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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Almanya’dan geldi, Sivas’ta sağlığına kavuştu

Almanya’dan geldi, Sivas’ta sağlığına kavuştu

-Hastadan detay

Hipertansiyon Yurt Dışı Mide Ameliyatı Ameliyat Uyku Apnesi 

--Doktor açıklama

( SİVAS ) SİVAS

- Almanya’dan Sivas'a gelerek Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tüp mide ameliyatı olan Ceren Taştan, sağlığına kavuştu.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüp mide ameliyatıyla hastalar obeziteden kurtuluyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sinan Soylu tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Almanya’dan gelen Ceren Taştan isimli hasta sağlığına kavuştu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Soylu, “Hangi hastaları ameliyat ediyoruz, bunu belirtmemiz lazım. Morbid obez dediğimiz vücutta ön fonksiyonu bozacak şekilde vücutta aşırı yağ birikimi olan hastaları ameliyat ediyoruz. Obeziteye bağlı hipertansiyon, diyabet, uyku apnesi, kireçlenme gibi ek rahatsızlığı olacak ve en az 6 ay tıbbı tedavi almış, diyet yapmış ama kilo verememiş olması gerekiyor” dedi.
“Bu ameliyatı estetik için yapmıyoruz”Ameliyatın estetik bir ameliyat olmadığı belirten Doç. Dr. Soylu, “Bu ameliyatı zayıflasın diye yapmıyoruz, estetik bir ameliyat değil. Hastamız sağlıklı yeme içme alışkanlığı kazansın, spor alışkanlığı edinsin bunu da hayatına soksun diye yapıyoruz bu ameliyatı. Zayıflama bunun yan ürünü aslında. Ameliyat çeşitleri değişiyor yemeyi azaltan ya da yediğimiz yiyeceklerin emilimini bozan ameliyatlar diye ayrılıyor. Ceren’e de kısıtlayıcı ameliyat tüp mide ameliyatı yaptık. Aslında Ceren de önümüzdeki aylarda kilo vermeye başlayacak, 6 ay sonra kontrole gelecek. Midesini büyütmesin diye önerilerde bulunacağız bol su içmesini öneriyoruz. 6 ay sonra 40-50 kilo vermiş olarak” ifadesini kullandı.“Yurt dışından tedavi olmaya geliyorlar”Ameliyat için gelen hastaların birçoğunun yurt dışından veya şehir dışından geldiğini belirten Doç. Dr. Soylu, “Hastalar memnun ayrılınca başkalarına da öneriyorlar. Ayrıca Başhekimliğimiz yurt dışı sigortalarıyla birçoğu ile anlaşma yaptı. Anlaşma var ise bazı hastalar hiç para ödemeden ameliyat olabiliyor. Bazı sigorta şirketlerde burada hasta parasını ödüyor, hasta gittiği yerde parasını alıyor” diye konuştu.
Sağlığına kavuşan Ceren Taştan her şeyin iyi olduğunu söyleyerek, “İnsülin direncim çok yüksekti ve tansiyonum da çıkıyordu. Şimdi her şey iyi. İlk günlerde tansiyonum çıkmıştı, ameliyattan sonra şekerim de düşüyordu çıkıyordu. Şu an her şey yolunda gidiyor” şeklinde konuştu.

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