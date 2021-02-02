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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Aldığı çayla hayatının şokunu yaşadı: Paketlerden hayvan gübresi çıktı

Aldığı çayla hayatının şokunu yaşadı: Paketlerden hayvan gübresi çıktı

Paketin açılması

Polis Gübre Polis Ekipleri Hayvan Seyyar Satıcılar 

-Paketin içerisinden çay yerine pislik çıkması
-Genel ve detay
-Uğur Ay ile röp.
-Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numune alması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da 4 paket çay alan bir kişi paketleri açtığında hayatının şokunu yaşadı. Paketlerin içinden çay yerine hayvan gübresi ve torf toprağı çıktı. Adıyaman merkezde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Adıyamanlı vatandaş Uğur Ay, seyyar satıcıdan 900 gramlık 4 paket dökme çay aldı. Ünlü bir çay markasına yakın isimle paketlenen dökme çayın piyasa fiyatı 120 TL iken, Uğur Ay paketin tanesini 50 TL fiyat ile aldı. Uygun fiyata aldığı çayı eve götüren ve paketi açan Uğur Ay, çay yerine hayvan gübresi görünce, gördüğüne inanamadı. İlk açtığı paketten sonra ikinci pakette de aynı görüntü ile karşılaşınca durumu polise bildirdi. Paketlere hayvan pisliği ve torf toprağının karışımın doldurulduğu ve piyasaya dökme ‘çay’ diye satıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çay paketlerinden numune aldı. Uğur Ay, kendisinin düştüğü duruma başkalarının da düşmemesi için seyyar satıcılardan bu tür gıda ürünlerinin alınmaması gerektiğini belirterek, “Akşam evime giderken çay satıldığını gördüm. Fiyatı uygun olduğu için 4 paket aldım. Eve gidip paketi açtığımızda paketten hayvan gübresi çıktı. Durumu polis ekiplerine bildirdim. Vatandaşlar dikkat etsinler. Dışardan böyle şeyler almak yerine belirli yerlerden alırlarsa, benim gibi mağdur olmazlar” diye konuştu.
(AHM-SD-
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