Aksaray Valisi Aydoğdu: “Artık her şey Aksaray’ın elinde”

- Aksaray’da sağlıkçılarla birlikte Korona virüs denetimine katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Yerindelik kararı doğrultusunda hareket edildiği için artık her şey Aksaray’ın elinde” dedi.

Aksaray’da Vali Hamza Aydoğdu başta olmak üzere sağlık, tarım, AFAD, jandarma, polis, Salgın Denetim Merkezi ve 22 kamu kurumundan 90 ekipten oluşan 240 kişi Covid-19 tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Sokak ve caddelerde denetim yapan ekipler, maske, mesafe, hijyen ve alınan tedbirlere uymaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlarla görüşerek maske, mesafe ve hijyenin önemini anlatan Vali Aydoğdu, vatandaşlarla sohbet ederek çalışmaları anlattı. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, Sağlık Bakanlığının yerindelik kararı doğrultusunda vaka sayılarına göre işyerlerinin açılması, kısıtlamalar ya da serbestlik kararları illerde valilikler tarafından alınabileceğini söyledi.



Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre Aksaray’ın turuncu listede olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, “Normalleşebilmemiz için el birliği ile kurallara uymamız gerekiyor” dedi.

Aksaray’da yurt dışından kente gelenlerin sayısına dikkat çekerek mutasyonlu virüsle de mücadele edildiğini aktaran Vali Aydoğdu, “Aksaray da tedbirlerin biraz daha arttırılması gerekiyor. Yaptığımız bazı tespitler var. Akşamları komşular arası oturmalar çok sık devam ediyor. Hafta sonu istisna dışındaki vatandaşlar sokağa çıkıyor. Gençlerin ve yaşlıların hafta içi uyması gereken saatler var. Bu saatlere uyulmadığı ile ilgili tespitler var. Bu konuda ciddi bir çalışma içinde olacağız” diye konuştu.

“Normalleşmemiz için hepimiz kurallara uyacağız” Kurallara uyulması konusunda herkesin azami dikkat göstermesi gerektiğini ifade eden Vali Aydoğdu, “Turuncu veya kırmızı liste de olmaya devam edersek normalleşmemiz çok zor olur. Bizde normalleşemezsek okullarımızı, işyerlerimizi açamayız. Bu arada bütün Aksaray bu şekilde maddi ve manevi zarar görmüş olur. Aksaraylı vatandaşlarımızdan hemşerilerimizden istirhamımız belirlenen kurallara harfiyen hepimizin uymasıdır. Bizim normalleşebilmemiz için hepimizin kurallara çok ciddi uymamız gerekiyor. Kurallara uymazsak normalleşmemiz mümkün olmayacak. Bu hem kendi sağlığımız hem komşularımızın sağlığı açısından hem de normalleşmemiz açısından çok önem arz ediyor” diye konuştu.

“Artık her şey Aksaray’ın elinde” Vaka sayılarının düşmesi veya artması durumunda yapılacaklarla ilgili çalışmaları yaptıklarını duruma göre hareket edeceklerini kaydeden Vali Aydoğdu, “Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı Hıfzıssıhha kararlarına uyarsak kısa sürede bunu atlatırız. 100’ün üzerindeki her rakam bizi risk bölgesinde gösteriyor. Yerindelik kararı doğrultusunda hareket edildiği için artık her şey Aksaray’ın elinde. Normalleşebilmemiz için el birliği ile kurallara uymamız gerekiyor. Kurallara uyduğumuz zaman 15-20 gün içinde normalleşeceğimize düşünüyorum. Bunun için hep beraber ciddi bir gayret göstermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Vali Aydoğdu ve denetim ekipleri daha sonra kent merkezinde alınan tedbirlerle ilgili denetim gerçekleştirdi. 65 yaş üstü vatandaşların bulunduğu Ulu Cami ve Kent Meydanında vatandaşlarla görüşen Vali Aydoğdu, 65 yaş üstü vatandaşların dışarıda bulunma saatlerine azami dikkat etmelerini istedi. Banka önlerinde ve sokaktaki vatandaşlara mesafe ve maske uyarısında bulunan Vali Aydoğdu esnafları da ziyaret ederek salgın tedbirleri konusunda duyarlı olmalarını tedbirlere uyulmasının önemini vurguladı.



