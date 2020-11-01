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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Aksaray’da kontroller sürüyor

Aksaray’da kontroller sürüyor

Maske denetimi görüntüsü

Diyalog Maske Dağıtımı Sağlık Ekipleri Trol 

-Vatandaşlarla diyalog
-Vatandaşlara maske dağıtımı
-Vatandaşları bilgilendirme
-Vatandaş röportaj
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da korona virüs önlemleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kontrolleri sürüyor. Korona virüs salgınını önleme kapsamında Aksaray’da denetim ve kontroller aralıksız sürüyor. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu başta olmak üzere İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, sağlık ekipleriyle birlikte cadde cadde, sokak sokak gezerek denetimler yapıyor. Vatandaşlarla bire bir görüşen denetim ekibi maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunurken, maskesi olmayanlara ücretsiz maske veriliyor.
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