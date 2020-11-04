Aksaray’da iki yeni 112 acil istasyonu için protokol imzalandı

-Valilikte toplantı görüntüsü

-Müteahhitler Birliği Başkanı Röportaj

-Vali Aydoğdu Röportaj

-İl Sağlık Müdürü Yeşildağ Röportaj

-Detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da iki yeni 112 Acil İstasyonu yapılması için protokol imzalandı. Aksaray Valiliği ile Müteahhitler Birliği Derneği iki yeni 112 Acil Yardım İstasyonu kurulması için protokol imzaladı. Hayırsever desteği ile yapılacak iki ayrı istasyon kısa sürede tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek. Vali Hamza Aydoğdu imza töreninde yaptığı konuşmasında, sağlık hizmetlerinin önemine değinerek, “Bugün Aksaray Valiliği güzel bir hayırseverlik örneği gösterdi. Müteahhitler Birliği Derneği başkanımız hem kendi adına hem de dedesinin adına iki adet 112 servisi yapacak. İnşallah kış ayı gelmeden de bunları bitirecek. Sağlık Müdürlüğümüz de teslim alacak. Biliyorsunuz ki sınırlı bir hayatımız var. Hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz ama arkamızda bıraktığımız hikayeler ve hayır kuruluşları kıyamete kadar yaşayacak. Onların içinde de insanlar onları gördükçe o hayrı yapana dua edecekler. Aksaray bu açıdan hakikaten verimli bir yer. 'Hayırda yarışanlar' sözüne uyan bir il” dedi.

Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Fatih Güneş ise, “Pandemi döneminde biz neler yapabiliriz sağlık adına diye görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonucunda şehrimizin ihtiyacı olan 112 acil servis merkezleri.. Bu istasyonlar şehirde 2 ya da 3 yerde var. Biz de bu sayıyı yükseltmek için iki mahallede de acil istasyon merkezi kuralım istedik. Bugün de onun protokolünü yaptık. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, sağlık merkezlerinin kentteki önemine değinerek, “Bunların sayısı ne kadar artarsa bizim de hizmet kapasitemiz o kadar ilerleyecek. O yüzden iki tane 112 istasyonumuzu değerli müteahhitler birliği başkanımız hem birlik adına, hem de dedesi adına valilik bünyesinde protokolle gerçekleştirdik. Bunların sayıları ve kapasiteleri ne kadar çok artarsa biz bu dönemi daha rahat geçireceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından iki yeni 112 Acil Yardım Merkezi İstasyonu için Vali Aydoğdu, İl Sağlık Müdürü Yeşildağ, Müteahhitler Birliği Başkanı Güneş ve hayırsever vatandaş arasında protokol imzalandı.



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