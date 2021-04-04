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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Aksaray'da emniyet ve sağlık personeline siperlik dağıtıldı

Aksaray'da emniyet ve sağlık personeline siperlik dağıtıldı

Sağlık çalışanlarına siperlik dağıtımı

Güvenlik Güçleri Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları Sosyal Sorumluluk Projesi Sosyal Sorumluluk 

-Emniyet mensuplarına siperlik dağıtımı
-Müdür Yrd. Özdemir Röportaj
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da öğrenciler tarafından tasarlanıp üretilen siperlikler emniyet ve sağlık personeline dağıtıldı. Aksaray’da eğitim öğretim veren Teknokent Koleji öğrencilerinin kendi elleriyle tasarlayıp ürettikleri siperlikleri emniyet ve sağlık çalışanlarına dağıtıldı. Kent genelinde cadde ve sokaklarda görev alan polis memurlarını ve hastanelerde sağlık çalışanlarını ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler siperlikleri personellere teslim etti. Okul Müdür Yardımcısı Hilal Özdemir, “Kolej öğrencilerinin yapımında yardımcı olduğu siperlik maskeleri güvenlik güçlerimize sosyal sorumluluk projesi kapsamında dağıtıyoruz. Kolejimiz bundan sonraki aşamalarda yeni projeleriyle birlikte hizmet verecektir” dedi.
(YC-AH-Y)
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