Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak
- Karantinaya alınan beldenin girişinden detaylar - Jandarma ekiplerinden detaylarAKSARAY (AA) - Aksaray 'da merkeze bağlı Çavdarlılar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandığı bildirildi. Toplantıda, merkeze bağlı Çavdarlı köyünde yarın saat 08.00'den 9 Mart Salı günü saat 08.00'e kadar giriş - çıkışların yasaklanmasına ve 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildiği belirtildi.
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