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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
AĞRI - Tekstilkent'te mobil ekipler Kovid-19 aşısı uygulamasına başladı

AĞRI - Tekstilkent'te mobil ekipler Kovid-19 aşısı uygulamasına başladı

- Ağrı 'da mobil sağlık ekiplerinin aşı çalışmaları - Ekiplerin Tekstilkent işçilerini aşılaması - Aşı olan Tekstilkent çalışanlarından Ayla Yılmaz ile röportaj - Çalışanlardan Mine Kaya ile röportaj - Tekstil üretim firması yetkililerinden Ünal Kurt ile röportajAĞRI (AA) - Ağrı Sağlık İl Müdürlüğünce oluşturulan mobil aşı ekibi, Tekstilkent'te çalışanlara Kovid - 19 aşısı uyguladı.Tekstil üretim firması yetkililerinden Ünal Kurt, AA muhabirine, işçilerin aşılanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.Çalışanların tamamına yakınının gençlerden oluştuğunu belirten Kurt, şunları kaydetti:"Firmamızda 1000 üzeri çalışanımız var. Çalışanların yarısı aşılandı, inşallah tamamı aşılanacak. Sağlık ekipleri çok verimli bir aşı çalışması yürütüyor. Aşı yapmakta çekinen birkaç arkadaşımız oluyor, doktorlar bu arkadaşlarla konuşup ikna ederek aşılarını yapıyor. Herkes aşılanacak aşılanmamış kimse kalmayacak inşallah. Sağlık çalışanları ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz."Aşı olan Tekstilkent çalışanlarından Ayla Yılmaz ise iğneden çok korktuğunu ancak aşı olduğundan dolayı da rahatladığını anlattı.

Muhabir Aşı Allah Erimli Sağlık Ekipleri 

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