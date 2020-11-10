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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Ağız ve diş hijyeni, Covid-19’a yakalanma riskini azaltabilir

Ağız ve diş hijyeni, Covid-19’a yakalanma riskini azaltabilir

EMİNE FULYA AKKOYUN:RÖP

Diş Fırçalama Diş Fırçası İş Sağlığı Diş Sağlığı Bağışıklık Sistemi 

-DETAY GÖRÜNTÜLER

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Covid-19 salgını sebebiyle bağışıklık sisteminin korunup, vücut direncinin yüksek tutulması gereken bu süreçte ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Emine Fulya Akkoyun, ağız ve diş hijyeninin covid-19’a yakalanma riskini azaltabileceğini ifade etti.
Koronavirüs enfeksiyonunun şiddeti ve ortaya çıkan komplikasyonlarda ağız hijyeni ve var olan ağız hastalıklarının öneminin büyük olduğunu kaydeden Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Fulya Akkoyun, ağız florası ile Covid-19 komplikasyonları arasında bağlantı varlığından şüphelenildiğini belirtti.
Ağızdaki bakteriyel yükü ve potansiyel bakteriyel süperenfeksiyon riskini azaltmak için özellikle diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık gibi predispozan faktörlere sahip hastalarda ağız hijyeninin sağlanmasını öneren Dr. Öğr. Üyesi Akkoyun, “İyileştirilmiş ağız hijyeni komplikasyon riskinin azalmasında rol oynamaktadır. Diş ve çevre dokuların hastalığını kontrol altında tutmak ve ağız hijyeni sağlamak çok önemlidir” dedi.
Ağız hijyeni için yapılması gerekenler Alınacak önlemleri sıralayan Dr. Öğr. Üyesi Akkoyun, ”Bu önlemelerin başında şüphesiz düzenli diş fırçalama gelir. Günde en az iki defa dişlerin uygun bir şekilde fırçalanması olası çürükleri veya diş eti hastalıklarını önlemeyi sağlayacaktır. Ağız hijyeninin sağlanması için diş fırçasının yanında diş ipi, ara yüz fırçaları, dil fırçası da (özellikle sabah kalkınca) kullanılmalıdır. Ayrıca; köprü altları için özel ipler de ağız hijyeninin sağlanmasında oldukça etkilidir. Hekiminizle bu aparatları nasıl kullanmanız gerektiğini konusunda görüşmeniz iyi olacaktır” diye konuştu.
“Ağızda uzun süre kalan protez, dokulara kronik baskı yapmaktadır” Ağzında hareketli protez taşıyanları da uyaran Akkoyun, “Hastalarımızın bu protezleri çıkarıp protez fırçalarıyla fırçalamaları ve geceleri çıkarmaları da çok önemlidir. Protezlerin ağızda uzun süre kalması dokulara kronik baskı yapmakta ve ağızda enfeksiyonlar ya da lezyonlar oluşmasına neden olmaktadır. Hastalar protezlerin temizliğinde protez temizleyicilerden de faydalanabilirler. Ayrıca; ağız hijyeninin sağlanmasında ağız gargaraları da kullanılmaktadır. Fakat en önemlisi; mekanik temizlik işlemidir. Sadece gargaralarla ağız hijyenini sağlamak pek mümkün değildir” şeklinde konuştu.
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