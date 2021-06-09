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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
'Ağız ve diş hastalığı solunum yetmezliğine neden oluyor'

'Ağız ve diş hastalığı solunum yetmezliğine neden oluyor'

Hastayı muayene ederken görüntü,

Bilimsel Araştırma İş Sağlığı Diş Sağlığı Solunum Yetmezliği Burun Kanaması 

-Dr. Ömer Tatlı’nın konuşması,
-Hastayı muayene ederken genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) "Ağız ve diş hastalığı solunum yetmezliğine neden oluyor" SİİRT

- Siirt’te yıllardır diş doktorluğu yapan Dt. Ömer Tatlı, pandemi döneminde ağız ve diş temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini, ihmal edildiği takdirde ağız ve dişte oluşan iltihapların solunum yetmezliğine neden olabileceğini söyledi.

İltihaplı diş etlerindeki bakterilerin vücutta dolaşarak solunum yetmezliği riskini artırdığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış olduğunu ifade eden Tatlı, Covid-19 hastalarında en sıkıntılı durumun solunum yetmezliği olduğu düşünülürse ağız ve diş eti bakımının ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi. Tatlı, “17 yıldır diş hekimiyim. 15 yılını kamuda icra ettikten sonra mesleği özel sektöre ilimize güzel bir poliklinik kazandırma adında çıktık. Çok şükür Allah nasip etti böyle bir poliklinik açtık. Tecrübemizi modern teknolojiyle birleştirip bu kliniğimizi ilimize bölgemize kazandırdık. Bölgemizde ağız diş sağlığı konusunda yetersiz bilgilendirme olduğunu gördük. İnsanlarımızın çoğunda bir burun kanaması, bir idrarda kan gördüğü zaman bir doktora koşma yoluna giderken diş etindeki kanamalar hiç dikkate alınmıyor. Bu aslında dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Bilgilendirmelerle düzenli kontrollerle fırçalama alışkanlığına sevk ederek bu yollara gireceğiz. Pandemi sürecindeyiz. Diş etinde oluşan bakteriler akciğerimize gidip orada solunum yetmezliğine neden olabilir. Kalp yetmezliğine neden olabilir. Bunların birer enfeksiyon olduğunu düşünüp ciddiye almayı bütün vatandaşlara tavsiye ediyorum” dedi.
(SD-AKK-Y)
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