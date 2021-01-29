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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Afyonkarahisar’da Covit-19 aşısı yapılan kişi sayısı 16 bin 613'u ulaştı

- Afyonkarahisar’da Covit-19 aşısı yapılan kişi sayısı 16 bin 613'u ulaştı

Sokaktan genel görüntü

İnternet Sitesi Yaşlı Nüfus Aritas Karahisar 

-Vatandaşlar ile röp.
-Korona aşı haritasında Afyon’u gösteren kısım

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da korona virüse (Covit-19) karşı aşılanan kişi sayısının 15 binin üstüne çıkması vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulması gerektiği belirtiliyor. Afyonkarahisar’da korona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, kentte Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen Covit-19 aşıları ile de aşılama süreci devam ediyor. Kentte yurt genelinde olduğu gibi ilk etapta yaşlı nüfus aşılanırken, 29 Ocak öğlen saatleri itibari ile Afyonkarahisar’da aşı yapılan kişi sayısının ise 15 binin üstüne çıkarak 16 bin 613 kişi olduğu öğrenildi. Aşı yapılan kişi sayısı ise Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Kentte sürdürülen aşılama çalışmalarını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise yaşlı nüfus başta olmak üzere herkesin aşılanması gerektiğini vurguladı. Bazı vatandaşlar ise virüsle mücadelede sadece aşının tek başına yetersiz olmayacağını, bunun yanında sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulması gerektiği belirtiliyor. (GC-Y)
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