Afyonkarahisar’da aşı kuyruğu

-Aşı kuyruğundan görüntüler

-Aşı işlemlerinden detay

-Aşı yapılırken detay görüntü

-Afyonkarahisar devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet duran ile röp.

-Vatandaşlar röp.



( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL-DRONE)- Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran:- “Aşı kuyruğu korona virüsten kurtulmamız anlamında kesinlikle sevindirici” AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da birçok yaş ve meslek gruplarının Covid-19 aşı takvimine alınmasıyla birlikte aşılama oranı rekor seviyeye ulaştı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bahçesinde oluşan metrelerce aşı kuyruğu havadan drone ile görüntülendi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın birçok grubun aşı takvimine alındığını duyurmasının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi’nde uzun kuyruklar oluştu. Aşı yaptırmaya gelen vatandaşlara 40 poliklinikte 40 personel hizmet verirken, vatandaşların aşıya olan ilgisi sevindirdi.Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, insanların aşıya olan ilgisinden son derece memnun olduklarını belirterek, “Gerçekten bu aşı kuyruğundan ziyade insanların talebi olarak değerlendiriyorum. Aşı kuyruğu korona virüsten kurtulmamız babında kesinlikle sevindirici bir şey. Aslında güzel bir şey. Demek ki insanlar aşıya inanıyor, aşının faydalı olacağını kabul ediyor ve bunun için bir talep var. Her yerden insanlar hızlı bir şekilde buraya geliyor” diye konuştu.

“Gelecek için, mutlu olmamız için bu aşı şart”Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve aşısını yaptırmaya gelen Mehmet Çakıroğlu isimli bir vatandaş ise “Aşımı yaptırmaya geldim. Allah devletimize zeval vermesin. Biraz yoğunluk var, sıra çok. Bekledik 2 saat, 3 saat. Devletimizin dediğini yaptık aşımızı yaptırdık. İkinci doza da geleceğiz. Herkesin de bu aşıyı olmasını ve sağlıklı yaşamasını isteriz” dedi.

Herkesin geleceği için bu aşıyı yaptırması gerektiğini belirten başka bir vatandaş Hüseyin Karaca ise şu ifadelere yer verdi:“Sağlık açsından insanların rahatlaması için bu aşıyı yaptırmamız gerekiyor. Kimse sakınmasın, çekinmesin. Kesinlikle halk arasında konuşulduğu gibi öyle değişik sağlık problemleri oluşturabilen bir aşı değil. Gelecek için, mutlu olmamız için bu aşı şart. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin de gayet iyi programı var. İnsanlarımız gelsin güvenle aşısını olsun. Vatandaşlarımız ilgi gösteriyor ve göstermesi de normaldir. Bir yoğunluk var ama çalışanlar cansiperane çalışıyorlar.”“Bu aşıdan sonra turizm sektörü inşallah iyi olacak”Turizm sektöründe çalışan ve bu aşıyla birlikte çalıştığı sektörün açılmasını beklediklerini ifade eden Mustafa Gökmen ise, “İnsanların böyle ilgi göstermesinden biz mutluyuz. Sektörümüz 1,5 senedir cansız, hareketsiz. Bu aşılama sonrasında inşallah daha iyi olacağını, sektörün açılacağını ve piyasaya can geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bahçesinde aşı kuyruğu havadan drone ile görüntülenirken, kuyruktaki vatandaşlar 6’şar guruplar halinde içeriye alınarak aşıları yapıldı.

