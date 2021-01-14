Adıyaman’da sağlık çalışanlarına aşı vuruluyor

-Sağlık müdürünün aşı vurulması

-Sağlık Müdürü ile röp

-Profesörün aşı vurulması ve röp.

-Sağlık çalışanının ayşı vurulması ve röp

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Sağlık Müdürü Erdoğan Öz sağlık çalışanlarıyla birlikte aşı oldu ADIYAMAN



- Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Adıyaman’da aşı vurulmaya başladı.

Çin’den getirilen CoronaVac’ın sağlık kuruluşlarına dağıtımının tamamlanmasının ardından aşılama başladı.

Aşılar, ilk etapta sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı. Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz’ de sağlık çalışanlarıyla birlikte aşı oldu. Aşı olacak sağlık çalışanlarının önce ateşi ölçüldü, sonra aşıları yapıldı. Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, aşının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Hem ülkemizde hem dünyada tüm yaşamı etkileyen virüs pandemisi var. Bu salgının önüne geçebilmenin tek yolu da şu an için aşı yaptırmaktır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına devam etmektir. İnşallah bu günleri de geride bırakacağız” dedi.

Sağlık çalışanları da aşı ile birlikte bu salgının sona ermesi temennisinde bulundu.



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