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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana’ya gönderilen 26 ambulans törenle hizmete alındı

Adana’ya gönderilen 26 ambulans törenle hizmete alındı

Ambulanslardan detaylar

Tors Yenidoğan Obez 

-Halil Nacar'ın konuşması
-Dua edilmesi
-Ambulansların tanıtımı

( ADANA ) ADANA

- Adana’da 3’ü yenidoğan olmak üzere toplam 26 ambulans düzenlenen törenle hizmete alındı. Kentteki ambulans sayısı 115’e yükseldi. Sağlık Bakanlığınca Adana’ya gönderilen tam donanımlı 3’ü yenidoğan olmak üzere toplam 26 ambulans törenle hizmete alındı. Adana Valiliği bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, kentteki ambulans sayısının 115’e yükseldiğini ve daha güçlü şekilde hizmet vereceklerini söyledi.

Nacar, kentte 66 Acil Çağrı Merkezi üzerinden 928 personel ile de hizmet verdiklerini söyleyerek, “Toplam 115 ambulansımızın 107’si acil yardım ambulansı, 8’i özel donanımlı ambulanslardır. Özel donanımlı ambulanslarımız ise 3 yenidoğan, 2 kar paletli, 1 obez, 1 çoklu, ve 1 motorsiklet ambulanstan oluşmaktadır” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından dua edildi. Duanın ardından ambulanslar personellere teslim edildi. Törene Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekili Tamar Dağlı, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve protokol üyeleri katıldı.
(UMT-
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