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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı

- Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) testi pozitif çıktı.CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karalar'ın Kovid - 19'a yakalandığını belirtti.
Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Koronavirüs Akalan Geçmiş Olsun 

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