97 yaşındaki Hasan dede, evine gelen sağlıkçılara curasıyla türkü söyledi

-01:02/02:57 HASAN DEDENİN CURA ÇALMASI VE SÖYLEDİĞİ TÜRKÜLERDEN KESİTLER

-02:57/03:27 HASAN DEDENİN SAĞLIK EKİPLERİYLE SOHBETİ

-03:27/03:30 HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLMELERİ



( TUNCELİ )- Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yalnız yaşayan 97 yaşındaki Hasan Tunceli, geçtiğimiz hafta aşı oldu, bu hafta ise kendisini kontrole gelen sağlık çalışanlarını evinde misafir edip çalgısı eşliğinde türkü söyledi TUNCELİ



- Tunceli'de 97 yaşındaki Hasan Tuncel, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşısını olduktan sonra kendisini kontrole gelen sağlıkçılara cura ismi verilen çalgısı ile türkü söyledi.



Çemişgezek ilçesinde eşi 2 yıl önce vefat ettiği öğrenilen 4 çocuk babası 97 yaşındaki Hasan Tuncel, yalnız başına hayatını sürdürüyor. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kısıtlamalara uyan Hasan dede, geçtiğimiz hafta Covid-19'la mücadele kapsamında önerilere uyarak aşı oldu. Aşı sonrasında sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı tekrar ziyaret edilen Hasan dede onlara sürpriz yaptı. Kendisinin sağlık kontrolünü yapan sağlıkçıları evinde misafir eden Hasan dede, cura ismi verilen müzik aletini çalarak türkü söyledi.



Sağlık ekiplerinin kendisini kontrol amaçlı sıklıkla ziyaret ettiğini belirten Hasan Tuncel, “Allah sağlıkçılarımıza keder vermesin. Devletimize, milletimize, yurdumuza Cenab-ı Allah iyilik versin. Çok şükür benim sağlığım yerinde. Doktoru, hemşiresi, hademesi sağ olsun gelip beni soruyorlar. İğnede vuruyorlar. Allah cumhur reisimize, doktorlarımıza, ordumuza, polisimize keder vermesin"dedi.

Kendisinin de sahada yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına saz çalıp türkü söylemek istediğini aktaran Tunceli, kendisinin 97 yaşında olduğunu belirterek," Cenab-ı Allah bu dünyada bizleri iyilikten ayırmasın. Kötülükleri bizden uzak etsin. Birlik beraberlik içerisinde olalım. O zaman devletimizin sırtı yere gelmez” ifadelerini kullandı. (SA-HİV-



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