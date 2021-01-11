92 yaşında koronavirüsü yendi

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( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 92 yaşındaki Mustafa Bulut, 11 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsten kurtularak sağlığına kavuştu. Kalaycı Mahallesi’nde yaşayan 92 yaşındaki Mustafa Bulut, yaklaşık 40 gün önce koronavirüse yakalandı. 1 hafta sonra rahatsızlanan Bulut, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 11 gün hastanede yatan yaşlı adam, koronavirüs hastalığını yenmeyi başardı. Mustafa Bulut’un yakınları, Malkara Devlet Acil ekibine, Keşan Devlet Acil ve İç Hastalıkları servisi çalışanlarına, ayrıca Dahiliye Uzmanları Mert Erciyes ile Canan Öz’e teşekkür etti. “1 ay yemek yemedim” Evde karantina sürecini tamamlayan Mustafa Bulut, “Hastalık sürecinde kötü durumdaydım. 1 ay hiç yemek yemedim, çok kötüydüm. Ancak su içebildim. Böyle bir hastalık hiç başımıza gelmemişti. Sağ olsunlar doktorlarımız süreci çok iyi yönetti. Hepsinden Allah razı olsun. Tüm sağlık çalışanlarımızın Allah yardımcısı olsun. Dilerim herkes atlatır da bu hastalıktan tamamen kurtuluruz. İnşallah bu hastalıklar da geçecek. Çok şükür kendimi şu an iyi hissediyorum. Tedbirlere hepimiz uyalım. Herkese geçmiş olsun” diye konuştu.

(HT-



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