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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
90 yaş ve üzeri vatandaşlara evlerinde aşılama

90 yaş ve üzeri vatandaşlara evlerinde aşılama

EVLERDE AŞILAMA GÖRÜNTÜSÜ

( ANKARA ) - ANKARA

Takvim Sağlık Ekipleri Trol 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın huzurevleri, engelli ve bakımevleriyle birlikte, 90 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanacağı yönündeki açıklamasının ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı. Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven‘i evinde aşıladı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz’a aşıları yine evlerinde uygulandı. Ekiplerin evlerine gelerek aşı yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti. Bu yaş grubuna aşılar sağlık ekiplerince evlerinde yapılıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce kişilerin sağlık kontrolünü yapan ekip, devamında aşı olan kişiyi en az yarım saat gözetim altında tutuyor. 90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Ankara’da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Covid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor. Ülke genelinde bu yaş grubuna aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Aşılama, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edecek. (UTK-
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