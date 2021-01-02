88 yaşındaki yaşlı adam 2. kez koronayı yendi

-Erkan Arıtürk ile röp.

-Genel detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Korona virüs hastalığı tanısı konan 88 yaşındaki yaşlı adam 2. kez hastalığı yenerek tedavisinin ardından taburcu oldu. 25 Ekim’de yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren Ali Arıtürk (88) 112 ambulansı ile Korkuteli Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Arıtürk, kısmi felç bulguları nedeniyle Antalya da özel bir hastanenin yoğun bakımına sevk edildi. 22 günlük yoğun bakım hizmetinde verilen tedaviye olumlu cevap alınması ve ödemin büyük oranda küçülmesinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi nöroloji servisine nakli yapıldı. Korkuteli Devlet Hastanesinde Klinik tedavi ve gözlemler değerlendirilerek hastanın korona döneminde evde tedavi ve takibi düşünülerek taburcu edildi. 88 yaşındaki Ali Arıtürk’ün evde tedavi ve gelişimi müsbet devam ederken Korona virüs şüphesi üzerine yapın PCR testi testi pozitif çıktı. Yaşlı adamın tedavisine başlandı ve hastalığı hafif atlatıp testi negatife döndü. Kısa bir süre sonra öksürük şikayetiyle göğüs hastalıkları polikliniğinde viral pnömoni teşhisi konulan Arıtürk'e yapılan ikinci PCR testi de pozitif çıkınca tekrar hastaneye yatışı yapıldı. Arıtürk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek yeniden evine dönü.



loading...