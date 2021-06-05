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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen sendromdan hayatını kaybetti

8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen sendromdan hayatını kaybetti

cenaze namazı öncesi anneni tabuta sarılması

Sarılar Sağlık Çalışanı Cenaze Namazı Gözyaşı Evlat Acısı 

-Cenaze namazı detaylar
-tabutun omuzda arabaya konulması
-fotoğraflar

( SAMSUN )- Doktor anne-babanın evlat acısı SAMSUN

- Batman’da görev yapan Samsunlu doktor çiftin 8 yaşındaki çocukları Toprak Kılınç, yakalandığı korona virüs sonrası ortaya çıkan multisistem inflamatuar sendromu (MIS-C) hastalığından hayatını kaybetti. Minik Toprak, memleketi Samsun'da toprağa verildi.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şenol Kılınç ile Anestezi Uzmanı Doktor Gülsüm Kahveci Kılınç'ın çocukları 8 yaşındaki Toprak Kılınç için Atakum ilçesi Derecik Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazede Anne Gülsüm Kahveci Kılınç ayakta durmakta zorlandı. 8 yaşındaki oğlunun tabutun sarılarak, "Oğlum sen daha çok küçüktün" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Toprak Kılınç'in cenazesi mezarlıkta defnedildi. Cenazeye çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.
8 yaşındaki Toprak Kılınç'ın geçen ay Covid-19’a yakalandığı, tedavisinin ardından korona virüsü atlattığı ancak 4 hafta sonra bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu geliştiği, Adana'daki hastanede tedaviye alındığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybettiği öğrenildi.
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