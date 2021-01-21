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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
7 yaşındaki hasta çocuk için ekipler seferber oldu

7 yaşındaki hasta çocuk için ekipler seferber oldu

Ambulansın kardan kurtarılması

İlk Müdahale Hastane Karla Mücadele Sağlık Çalışanları 

-Yolun ekipler tarafından açılması
-Çocuğun evinden ambulansa alınması
-Detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde hastalanan 7 yaşındaki çocuk, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Erciş ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrı üzerine sağlık çalışanları ambulansla yola çıktı. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kayaboyun Mahallesi’ndeki Kasım Eser (7) isimli hasta çocuğa ulaşmaya çalışan sağlık personelleri, araçlarının kara saplanması sonucu karla mücadele ekiplerinden destek istedi. Yola çıkan Van Büyükşehir ve Erciş belediyeleri ekipleri, yoğun çalışma sonucu ambulansı saplandığı yerden kurtardı. Daha sonra hasta çocuğun bulunduğu evin yolunu açan ekipler, sağlık çalışanlarının hastaya ulaşmasını sağladı. Hasta çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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