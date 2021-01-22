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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
66 yaşındaki tansiyon hastası için kurtarma seferberliği

66 yaşındaki tansiyon hastası için kurtarma seferberliği

ekiplerin yol açma çalışması

Yaşlı Kadın Karla Mücadele Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-sağlık ekipleri
-yaşlı kadın
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde rahatsızlanan 66 yaşındaki tansiyon hastası, yoğun uğraşlar sonucu hastaneye ulaştırıldı.Erciş’te etkili olan kar yağışı ve tipi sonucu Yukarı Çökek Mahallesi’nin şehir merkezi ile ulaşımı kesildi. Mahallede yaşayan 66 yaşındaki Hatice Pulat isimli tansiyon hastası kadın, akşam saatlerinde rahatsızlandı. Evde aile yakınları tarafından yapılan müdahale sonucu hastanın tansiyonu düşmeyince, 112 Acil Sağlık Merkezinden yardım istenildi. Hemen ambulansla hareket eden sağlık personeli, yolun karla kaplı olması nedeniyle hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine Erciş Belediyesini arayarak yolların açılması talebinde bulunan sağlık personelinin imdadına karla mücadele ekibi yetişti. Yoğun çalışmalar sonucu hastanın evine ulaşan sağlık personeli, hastaya ilk müdahalede bulunduktan sonra Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine ulaştırdı.
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