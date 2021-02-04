65 yaş üzeri kanser hastalarının pandemi döneminde hastane korkusu

-Doç Dr Göksu ile röportaj



( ANTALYA )- Akdeniz Üniversitesi Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sema Sezgin Göksu:- "Özellikle yaşlı hastalarımız şikayetleri olmalarına rağmen korona kaygısıyla hastanelere gitmekten çekindiler. "- "Memedeki kitleyi aslında kendisi fark etmiş ama 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı olduğu için hastaneye gelmeye çekinmiş." ANTALYA



- Akdeniz Üniversitesi Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sema Sezgin Göksu, Korona virüs sürecinde bütün dünyada hastaların tanı ve tedavilerinde bir takım aksamalar olduğunu belirterek " Hastalarımız, pandeminin ilk dönemlerinde özellikle yaşlı hastalarımız şikayetleri olmalarına rağmen korona kaygısıyla hastanelere gitmekten çekindiler. 65 yaşında bir teyzemizi muayene ettim. Memedeki kitleyi aslında kendisi fark etmiş ama 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı olduğu için hastaneye gelmeye çekinmiş. " dedi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla Akdeniz Üniversitesi’nde Profesör Doktor Özlenen Özkan başkanlığında bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, erken teşhisin önemi, kanserle başa çıkmanın yolları, korona virüs sürecinde kanser hastalarının durumu gibi konular ele alındı. Toplantı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Ender Terzioğlu, Tıp Fakültesi dekan vekili Prof. Dr. Aylin Fidan, Korcum Şahin ve Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sema Sezgin Göksu’nun katılımları ile gerçekleşti. “Farkındalık oluşturmak için bir toplantı düzenledik” Akdeniz Üniversitesi Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Sema Sezgin Göksu, “4 Şubat Dünya Kanser Günü aslında kanserin hem erken tanısında hem önlenmesine bir farkındalık oluşturmak için bizim kutladığımız bir gün. 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde birkaç yıldır bizim sloganımız ‘kararlıyım ve yapıyorum’ sloganı. Çünkü aslında kanserin birçok nedenini biz önleyebiliriz. ‘Kararlıyım sigara içmiyorum, kararlıyım kilo kontrolümü sağlıyorum, kararlıyım fiziksel aktivitemi arttırıyorum ve kararlıyım erken tanı için tarama testlerimi yaptırıyorum’ Bunlar bizim için çok önemli sloganlar. Bugün buna farkındalık oluşturmak için bir toplantı düzenledik” dedi.

“Korona kaygısıyla hastanelere gitmekten çekindiler” Korona virüs sürecinde bütün dünyada hastaların tanı ve tedavilerinde bir takım aksamalar olduğunu hatırlatan Doç.Dr. Göksu, hastaların pandeminin ilk dönemlerinde özellikle yaşlı hastaların şikayetleri olmalarına rağmen korona kaygısıyla hastanelere gitmekten çekindiklerini kaydetti.

Doç.Dr.Göksu, " 65 yaşında bir teyzemizi muayene ettim. Memedeki kitleyi aslında kendisi fark etmiş ama 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı olduğu için hastaneye gelmeye çekinmiş. Biz Akdeniz Üniversitesi olarak korana virüs hastalarını en başından beri güvenli bir alanda tutup diğer hastalarımızla mümkün olduğunca temas ettirmemeye çalıştık. Evet Korona virüs ölümcül, hayatı tehdit eden bir virüs ama kanser hastalığı da aynı şekilde hayatı tehdit ediyor” diye konuştu.

“Biz bütün önlemlerimizi alıyoruz” Pandeminin başından beri bütün önlemleri aldıklarını söyleyen Göksu, “Hastalarımızdan ricam herhangi bir belirtileri olduğunda lütfen vakit geçirmeden bir hekime başvursunlar. Bu süreçte kemoterapi kliniğinde hiçbir tedavimizi aksatmadık. Bütün tedavilerimize aynı şekilde devam ettik. Biz bütün önlemlerimizi alıyoruz. Aşı ile beraber daha güvende olacağız artık. Korona virüs sürecinde, Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği tüm tedbirlerimizi aldık. Hepimiz güvenli şartlarda ve hastalarımızın güvenliğini sağlamak adına çalıştık. O yüzden hastalar hiç çekinmeden gelsinler ve tedavilerine devam etsinler” şeklinde konuştu.

(EA-



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