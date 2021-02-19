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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
5 bin nüfuslu beldede 10 gündür korona virüs vakası görülmedi

5 bin nüfuslu beldede 10 gündür korona virüs vakası görülmedi

köyün genel çekimi

Geri Dönüşüm Çekim Trol 

-boş sokaklar
-dron çekimi
-röportaj

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde 10 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı. Şırnak'a 30 kilometre uzaklıkta olan Hilal Belde Belediyesi ile Şenoba Karakol Komutanlığının denetim ve kontrolleri beldede olumlu sonuçlandı. Beldede 10 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı. Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, virüsün çıktığı ilk günden beri çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Benek, "Şenoba Jandarma Karakol Komutanlığımızla koordineli şekilde denetimlerimiz sürekli devam ediyor. Denetimlerimizin geri dönüşümünü de aldık. Özellikle toplu kullanım alanlarına ağırlık verdik. Ayrıca personellerimiz zaman zaman beldemizdeki tüm haneleri gezip kutu şeklinde maske dağıtıyor. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı, bizlere çok destek verdiler. Beldemizde son 10 gündür korona virüs vakasına rastlanmıyor" dedi.

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